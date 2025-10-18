Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin üçüncü melodili yol uygulamasının Trabzon’da hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Maçka Devlet Yolu’nun 29 ila 31’inci kilometreleri arasındaki Su Kenarı mevkisinde sabit hızla ilerleyen sürücülerin “Ceddin Deden” melodisini duyabileceklerini belirtti.

Türkiye’nin üçüncü melodili yolu Trabzon’da

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen melodili yol projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, uygulamanın sürücülere keyifli bir yol deneyimi sunduğunu ifade etti.

“Türkiye'nin üçüncü melodili yol uygulamasını Trabzon'da hayata geçirdik. Trabzon-Maçka Devlet Yolu’nun Su Kenarı mevkisinde sabit hızla ilerleyen sürücüler ‘Ceddin Deden’ melodisini duyacak,” dedi.

İlk iki uygulama Ankara ve Nallıhan’da yapıldı

Uraloğlu, projenin ilk örneklerinin Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu’nun 21’inci kilometresinde ve Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’nun Sivrihisar çıkışında uygulandığını hatırlatarak, “İlk iki uygulamada Mozart’ın ‘Türk Marşı’ çalıyor,” ifadesini kullandı.

100 kilometre sabit hızla müzik deneyimi

Melodili yol sisteminin belirli teknik kriterler çerçevesinde çalıştığını anlatan Bakan Uraloğlu, “Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor. Uygulamanın en iyi sonucu vermesi için yolun düz, pürüzsüz ve üstyapısının sağlam olması gerekiyor,” dedi.

Düşük trafik yoğunluğu önemli

Uraloğlu, melodili yol uygulamasının kısa sürede aşınmaması için düşük trafik hacmine sahip yolların tercih edildiğini vurguladı. “Melodinin net şekilde duyulabilmesi için ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollar seçiliyor,” açıklamasını yaptı.