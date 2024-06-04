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Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen M.A.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler yaptıkları aramada, otomobillerin içinde ve bagaj kısmında gizlenmiş Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Artvin-Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli girişinde iki otomobili durdurdu.

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