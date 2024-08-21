Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında üç ev, sekiz samanlık ve iki ahır zarar gördü.

İlçeye bağlı Yaylalar köyü Akçay Mahallesi'nde gece geç saatlerde Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ev ve samanlıklara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Şefliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık dört saatlik çalışması sonucu yangın sabaha karşı söndürüldü.

Yangında üç ev, sekiz samanlık ve iki ahır kullanılmaz hâle geldi.

Bölgede incelemede bulunan Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, yetkililerden bilgi alarak yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.