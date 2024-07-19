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Mahsur kalan kişiler başka bir çıkış yolu olmadığından ekiplerce dere üzerine gerilen halat yardımıyla dereden geçerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

İhbar üzerine bölge jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle 5 arkadaş derenin karşı kıyısındaki kayanın üzerinde mahsur kaldı.

İlçeye bağlı Küçükköy köyündeki Çamlıca mevkisinde Fatih Ergin (23), Oğulcan Şibiloğlu (18), Boran Şimşek (16), Levent Gençoğlu (16) ve İsmet Arda Atakuru (16) isimli 5 arkadaş serinlemek için Orçi Deresi'ne girdi.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde debisi yükselen dere nin kıyısında mahsur 5 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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