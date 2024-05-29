Artvin'de doğa görüntüleri çeken vatandaşın davetsiz misafiri görüntülere yansıdı.Sefer DEMİR / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de drone ile doğa görüntüsü çeken Yücel Kurtuluş drone'ye yaklaşan bir gökdoğan farketti.

Drone'u tehdit olarak algılayan gökdoğan saldırıya geçmek için yaklaştı.

Durumu anlayan Kurtuluş hemen yükselerek bulutların arasında izini kaybettirdi. Drone'u kaybeden gökdoğan peşini bırakıp gözden kayboldu.

Doğa çekimlerinde sürekli bu tür durumların yaşanacağını söyleyen Kuruluş kendisi gibi sportif drone kullanıcılarına bir tavsiyede bulundu Kurtuluş yaptığı açıklamada, "doğada yaban hayvanları diğer tüm canlılar gibi kendi alanlarına giren herşeyi tehdit olarak görüyor ve saldırıyor bu tür durumlarda hemen o alandan çıkılması gerekiyor yükselince de alanından çıkmış oluyoruz onlar da normal hayatına dönüyorlar."dedi.