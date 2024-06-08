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Düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Organizatör olduğu belirlenen H.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.C. ve D.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan sürücü ile beraberindeki D.Y. ve Afgan uyruklu H.J, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 61 yaşındaki Topçuoğlu, üniversite sınavına 43. kez girdi

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