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Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Ekipler, Mete ve Ebru O, Talih ve Gözde Ç. ile Ümit Y'yi sudan çıkarttı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Borçka Baraj Gölü 'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.

ARTVİN (AA) - Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı.

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