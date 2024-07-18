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Çift tüp olan Cankurtaran Tüneli'nin Borçka-Hopa istikameti kazalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Söz konusu güzergahta ulaşım eski yoldan sağlanırken, Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü tünelin kısa sürede trafiğe açılacağı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Erdem, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen iki trafik kazası nda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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