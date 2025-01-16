Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraklerinden ARYA Turistik Tesisleri A.Ş.’de yönetim değişikliği yaşandı. Şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan oldu.

ARYA A.Ş’de yeni dönem başladı

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ARYA Turistik Tesisleri A.Ş.’de görev değişimi gerçekleşti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Oğuzhan Turan, önceki başkan Tümer Apaydın’a teşekkür ederek, yeni görevine büyük bir titizlikle devam edeceğini açıkladı.

Oğuzhan Turan, ARYA A.Ş.’deki görevine başlarken, "Tümer Apaydın'a verdiği emekler ve katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisi, ARYA A.Ş.'yi çok iyi bir noktaya taşıdı. Ben de aynı titizlikle ve özveriyle çalışarak şirketin daha da ileriye gitmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Oğuzhan Turan, aynı zamanda Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi olan Tümer Apaydın’a ARYA A.Ş’ye yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti. Apaydın, görev süresi boyunca şirketi önemli bir noktaya taşımayı başarmış ve bu başarılarının devamı, yeni başkan Turan tarafından sürdürülecek.