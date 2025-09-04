Arzu Sabancı, yaptığı paylaşımda, “Oğlumuzun özel hayatına hiçbir zaman müdahil olmadık, karar tamamen Hande ve Hakan’a aittir” diyerek çıkan iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ilişkisi, sosyal medyada sık sık paylaşılan tatil kareleri ve etkinlik fotoğraflarıyla magazin gündeminin odağında yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde çift, sosyal medya hesaplarından tüm ortak fotoğraflarını kaldırarak ayrılığı resmileştirdi.

Ayrılığın ardından bazı kullanıcılar Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Çinli model Jocelyn Chew ile hâlâ görüşme halinde olduğu yönünde iddialar ortaya attı. Bu söylentilere Chew sosyal medya üzerinden yanıt vererek, “Bundan daha uzak bir şey olamaz. Lütfen bu anlatıyla beni rahatsız etmeyi bırakın. Hiçbir şeyden bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir alakam yok” dedi.

Arzu Sabancı da sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Sabancı, paylaşımında, “Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Sabancı ayrıca, Hande Erçel’in karakterine değinerek, “Hande herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı, çok güzel değerleri olan bir genç kız. Ayrılık kararını tamamen kendi istekleri doğrultusunda aldılar” dedi. Açıklama, hem Hakan Sabancı hem de Hande Erçel’in özel hayatlarına dair çıkan spekülasyonları bir ölçüde sonlandırmış oldu.