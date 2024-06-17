Artan nüfus ve dikey mimariyle birlikte asansör kullanımı hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Fakat asansör kazaları da bu oranda artıyor. Peki, bu kazalarda kimler sorumlu?

Yasal sorumluluk

Bina Sahibi: Türk Medeni Kanunu'na göre asansör binanın parçasıdır. Bu nedenle, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda bina sahibinin kusursuz sorumluluğu vardır. Yani, kusuru olmasa bile tazminat ödemek zorundadır.

Bina Sorumlusu: Asansörün bakımını ve periyodik kontrolünü yaptırmaktan, tehlikeli durumları yetkili servise bildirmekten ve güvenlik tedbirlerini almaktan sorumludur. Bina yöneticisi, kat malikleri tarafından seçilmiş bir kişi veya kat maliklerinin kendisi olabilir.

Asansör Bakım Şirketi: Bakım sözleşmesi varsa ve kazada ihmal ve kusurları tespit edilirse, bina sorumlusu ile birlikte sorumlu tutulabilirler.

Periyodik kontrol

Asansörlerin yılda en az bir kez periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Güvensiz asansörlere kırmızı etiket yapıştırılır ve bina sorumlusu tarafından kullanımı engellenmelidir.

Sarı etiketli asansörler hafif kusurlu, mavi etiketli asansörler kusursuz kabul edilir.

Tazminat ve ceza davaları

Mağdurlar, bina sorumlusundan ve kusuru olan diğer taraflardan maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Ölümcül kazalarda yakınlar tazminat ve ceza davası açabilirler.

Asansör kazalarında bina sahibi, bina sorumlusu ve asansör bakım şirketi kusur oranlarına göre sorumlu olabilirler. Periyodik kontrollerin yaptırılması ve güvensiz asansörlerin kullanılmaması hayati önem taşımaktadır. Mağdurlar yasal haklarını bilmeli ve gerekli mercilere başvurmalıdırlar.

Kusurlu kişilerin tespiti durumunda yapılacak işlemler

Kusurlu kişilerin tespit edilmesi halinde, Türk Ceza Kanunu’nun 85. maddesi uyarınca hukuki süreç başlatılacak ve sorumlular hakkında karar verilecektir. Asansör kazası sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesi durumunda, sorumlu kişiye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilmesi mümkündür. Eğer asansör kazası sonucunda bir kişinin ölümü ve bir veya daha fazla kişinin yaralanması söz konusuysa, fail hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Asansör kazası sonucu gerçekleşen ölüm ve yaralanma sayısına bağlı olarak, cezanın süresi bu aralıkta kalmak şartıyla mahkeme tarafından belirlenir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Asansöre binmeden önce etiketleri kontrol edin.

Herhangi bir tehlikeli durum gözlemlerseniz bina sorumlusuna bildirin.

Acil durumlarda sakin kalmaya çalışın ve panik yapmayın.