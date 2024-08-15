Ankara'nın Sincan ilçesinde, 13 yaşındaki Beren Su Bolat ve arkadaşı T.E.D., sınıf arkadaşlarının oturduğu apartmanda asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri 5. katta asansör kapısını açarken, çocuklar dar alandan geçemeyeceklerini belirterek, 6. katın açılmasını talep etti. Ancak itfaiye erleri, anlaşılmayan bir sebepten dolayı bu talebi reddetti.

Kurtarma çalışması felaketle sonuçlandı

Kurtarma çalışmaları sırasında Beren Su Bolat, itfaiye ekiplerinin yönlendirmesiyle asansör kabininden çıkmaya çalıştı. Ancak korku dolu anlar yaşandı ve Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından büyük bir üzüntü yaşayan arkadaşı T.E.D., "Beren çıkmaya çalışırken çığlık attı ve birkaç saniye sonra yere çarpma sesi duydum. Çok şaşırmıştım ve korkmuştum," diye ifade verdi.

Güvenlik önlemleri alınmadı: "Hayatımı tehlikeye attılar"

T.E.D., ifadesinde, itfaiye ekiplerinin kendisini kurtarırken de yeterli güvenlik önlemi almadığını belirtti. Olayın ardından şikayetçi olduğunu dile getiren T.E.D., "Beren'in ölümüne neden olan ihmaller zincirinden dolayı itfaiye erlerinden şikayetçiyim. Kendi hayatım da tehlikeye atıldı," diyerek yaşadığı korku dolu anları paylaştı.