Büyükşehir’in Körfez Yarımca Üst Geçidi’nde inşa ettiği asansöre binen bir kişi, sprey boya ile kabin içindeki aynayı boyayarak çirkin bir harekette bulunduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de gün geçmiyor ki Büyükşehir’in inşa ettiği asansör ve yürüyen merdivenlere zarar verilmesin. Bunun son örneği Körfez Yarımca Üst Geçidi’nde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kişilerden biri anlamsız bir şekilde kabin içindeki aynayı sprey boya ile boyuyor. Yine görüntülerde asansör içinde kamera olduğunu fark eden kişiler buna rağmen bu anlamsız davranışlarını sergilemekten geri kalmıyor. Asansördeki bir kişi sprey boya ile aynayı boyarken arkasındaki kişi de bu çirkin hareketi cep telefonu kamerasıyla kayda alıyor.

SPREY BOYA İLE AYNAYI BOYADI

Büyükşehir’in vatandaşların güvenliği ve rahatı için kentin pek çok noktasına inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlar ile hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişiler bu kez Körfez Yarımca’da ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kişilerden biri anlamsız bir şekilde kabin içindeki aynayı sprey boya ile boyarken, arkasındaki kişi de bu çirkin hareketi cep telefonu kamerasıyla kayda alıyor.

113 ASANSÖR, 31 YÜRÜYEN MERDİVEN

Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle engelli, hamile ve çocuklu bireylerin yararlanması için kent genelinde inşa ettiği 113 asansör ve 31 adet yürüyen merdiven, bazı zamanlarda kullanım hatası veya kişi ya da kişilerin verdikleri zararlar ile devre dışı kalabiliyor. Büyükşehir bu durumlarda gerekli müdahaleleri yaparak, asansör ve yürüyen merdivenleri tekrar vatandaşın hizmetine sunuyor.