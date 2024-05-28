ASAŞSANAT’ın sanatı ve sanatçıyı desteklemek, sanatçıların alüminyumu yakından tanımaları ve bu malzemeye dair farkındalıklarının artırılması amacıyla hayata geçirdiği Alüminyum Heykel Yarışması’nın birincisi heykeltıraş Aylin Taslak oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ’ın kurduğu ASAŞSANAT’ın geleneksel Alüminyum Heykel Yarışması’nın bu yılki kazananları belirlendi.

Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Prof. Dr. Meriç Hızal, ASAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuz, ASAŞ Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Demet İncirci, oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, heykel sanatçısı Seçkin Pirim, Mimar Nevzat Sayın ve ASAŞSANAT Yöneticisi Heykeltıraş Mert Ege Köse yer aldığı jürinin seçimiyle yarışmanın birinciliğine genç heykeltıraş Aylin Taslak layık görüldü.

Yarışmanın ikincisi Ceylan Dökmen, üçüncüsü Ozan Dursun oldu.

Şerif Aslan, Özgür Mehmet Sakallı ve Murat Bayındır ise mansiyon ile ödüllendirildi. Yarışmanın birincisi 5000 dolar, ikincisi 3000 dolar, üçüncüsü 2000 dolar, mansiyon alan eserlere 1000 dolar ile ödül verildi. Sanatçıların eserlerinin 1/5 ölçekli maketleri ile katılım sağladığı yarışmada ödül alan eserlerin 1/1 ölçekteki orijinal boyutlarının üretimi ASAŞSANAT Atölyesi tarafından gerçekleştirilerek, ardından eserler ASAŞSANAT bünyesinde sergilenecek.