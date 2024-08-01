Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon verilerinin "cesaret verici" olduğunu ve bu veriler devam ederse Eylül ayında faiz indiriminin mümkün olabileceğini belirtmesinin ardından Perşembe günü büyük ölçüde yükseldi. Ancak bazı bölgelerde bu olumlu etki sınırlı kalmış durumda.

Japonya'da çalkantılı pazar

Japonya'da, Fed açıklamalarına rağmen borsa performansı olumsuz yönde etkilenmiş görünüyor. Nikkei 225 endeksi yüzde 2,72, geniş tabanlı Topix endeksi ise yüzde 3,45 düşüş yaşadı. Çarşamba günü Japonya Merkez Bankası, referans faiz oranını yaklaşık yüzde 0,25’e yükseltti. Bu, 2008'den bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Yen, dolar karşısında 150 seviyesinin altına düşerek yüzde 0,9 güçlendi ve şu anda 148,61'den işlem görüyor.

Japonya'nın maliye bakanlığı, 27 Haziran ile 29 Temmuz arasında döviz müdahalesine 5,53 trilyon yen (36,8 milyar dolar) harcadığını açıkladı.

Powell'ın faiz indirimine ilişkin uyarısı

Powell, faiz indiriminin kesin bir şekilde garanti edilmediğini belirtti ve "Ne yapacağımıza dair gerçekten spesifik olmak istemiyorum ancak şu anda bunu düşünmüyoruz" şeklinde uyardı.