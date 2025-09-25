ASELSAN, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirim kararı ve yurt içinde ekonomi yönetiminin attığı adımlar, BIST 100 endeksinde yükselişi destekledi.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı

ABD Merkez Bankasının faiz indirimine başlaması, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Yurt içinde ise dezenflasyon sürecindeki olumlu seyir ve ekonomi yönetiminin adımları piyasalar tarafından pozitif karşılandı.

BIST 100 endeksi rekor kırdı

BIST 100 endeksi 26 Ağustos’ta 11.605 puanla rekor seviyeye ulaştı. Türkiye’nin dış politikadaki adımları da yatırımcı güvenini destekledi.

ASELSAN hisseleri üç kat değer kazandı

Yıla 72,5 liradan başlayan ASELSAN hisseleri 220,8 liraya yükseldi. Böylece şirket, BIST 100 endeksinde 1 trilyon lira piyasa değerini aşarak tarihi bir dönüm noktasına ulaştı.

İhracat odaklı büyüme

ASELSAN, 2024’te devreye aldığı aselsaneXt programıyla ihracat odaklı stratejisini hızlandırdı. Şirketin hedefleri arasında oyun değiştirici teknolojiler geliştirmek ve 2030’da dünya savunma sanayiinde ilk 30 şirket arasına girmek bulunuyor.

Yüksek teknoloji üretimi

ASELSAN, AESA radarlar, elektro-optik sistemler ve yapay zeka destekli çözümler gibi ileri teknolojiler geliştiriyor. Savunma sanayinde yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle öne çıkıyor.

AR-GE yatırımları

Şirketin AR-GE harcamaları 2020’de 500 milyon dolarken, 2024’te 1 milyar dolara yaklaştı. ASELSAN’ın bazı ürünlerinde ihracat değeri kilogram başına 20 bin doları aşıyor.

Güçlü finansal performans

2024’ün ilk yarısında hasılat %11 artışla 53,7 milyar liraya, net kar ise %30 artışla 6,4 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde şirket 2,8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı.

Tarihi sipariş büyüklüğü

ASELSAN’ın bakiye siparişleri 16 milyar dolarla tarihi zirveyi gördü. Şirket ayrıca 1,5 milyar dolarlık Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımıyla savunma sanayinde yeni bir dönem başlatmayı planlıyor.