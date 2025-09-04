Borsa İstanbul BIST 100 endeksi siyasi belirsizlik ve yüksek enflasyon verilerinin etkisiyle değer kaybederken, Aselsan (ASELS) hisse senedi yükselişini sürdürdü. Aracı kurumların 12 aylık hedef fiyat beklentileri ise yatırımcıların odağına yerleşti.

Endeks düşerken Aselsan yükseldi

BIST 100 endeksi 4 Eylül 2025 günü saat 14.46 itibarıyla yüzde 1,8 gerileyerek 10 bin 679 puana indi. Buna karşın Aselsan hissesi yüzde 1,4 artışla 176,7 TL’den işlem gördü.

Yıllık bazda yüzde 198 yükseliş

Aselsan, son bir yılda yüzde 198 değer kazanarak endeksten belirgin şekilde pozitif ayrıştı.

Aracı kurumların hedef fiyat beklentileri

2025 ikinci çeyrek bilançosunun ardından 17 aracı kurum Aselsan için hedef fiyat açıkladı.

En yüksek hedef fiyat: Kuveyt Türk Yatırım, ASELS için 248 TL hedef fiyat belirledi ve tavsiyesini “al” olarak duyurdu.

En düşük hedef fiyat: Ak Yatırım, ASELS için 148 TL hedef fiyat açıkladı ve “endeks altı getiri” tavsiyesi verdi.

Ortalama hedef fiyat 212,4 TL

Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatların ortalaması 212,4 TL oldu. Bu beklentiler, yatırımcıların hisse performansını takip etmesinde önemli bir referans noktası olarak değerlendiriliyor.