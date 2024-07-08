ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Roketsan ile hava savunma füze alt sistemleri tedariki için 59,1 milyon euro tutarında sözleşme değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Sözleşme detayları

ASELSAN ve Roketsan arasında yapılan sözleşme değişikliği, hava savunma füze alt sistemleri tedarikini kapsıyor. Yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Roketsan arasında hava savunma füze alt sistemleri tedariki kapsamında, toplam bedel artışı 59 milyon 143 bin 396 avro tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2024-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın izni

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, sözleşme değişikliğine ilişkin bilgilendirmenin Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda yapıldığı belirtildi. Bu izin, sözleşmenin kamuoyuna duyurulmasını sağladı ve sözleşme değişikliğinin önemini vurguladı.

ASELSAN ve Roketsan işbirliği

ASELSAN ve Roketsan, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli iki oyuncu olarak, birlikte geliştirdikleri projelerle dikkat çekiyor. Bu sözleşme değişikliği, iki şirket arasındaki işbirliğinin derinleştiğini ve Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu gösteriyor.