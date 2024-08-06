Türkiye’nin savunma sanayinin öncü firmalarından ASELSAN, uluslararası bir müşteri ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket, deniz platformlarına yönelik faydalı yükler içeren toplam 34,3 milyon ABD doları değerinde ihracat sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu sözleşmelerin uluslararası bir müşteri için hazırlandığı ve deniz platformlarına yönelik teknolojik ürünleri kapsadığı belirtildi. Bu anlaşmalar, ASELSAN’ın global pazardaki etkinliğini ve güvenilirliğini pekiştiriyor.

Şirketin uluslararası stratejisi

ASELSAN’ın imzaladığı bu yeni sözleşmeler, şirketin uluslararası pazarda büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, dünya genelinde çeşitli savunma projelerinde yer alarak teknolojik kapasitesini ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Sözleşmelerin pazar üzerindeki etkisi

ASELSAN’ın bu büyük çaplı ihracat sözleşmeleri, hem şirketin finansal performansına hem de savunma sanayindeki global rekabetçiliğine olumlu katkılarda bulunacak. Ayrıca, deniz platformlarına yönelik bu tür projeler, şirketin askeri ve sivil alandaki teknolojik altyapısını güçlendirecek.