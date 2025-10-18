Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından artan güvenlik riskleri, ülkelerin savunma bütçelerinde ciddi artışlara yol açtı. Özellikle Avrupa ülkeleri, savunma harcamalarını hızla yükseltirken, savunma ve havacılık sektöründeki şirketler borsalarda büyük değer kazandı.

Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa’nın savunma politikalarında değişime gitmesi, küresel savunma hisselerinde yeni bir yükseliş dalgası başlattı.

ABD’nin Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile yaptığı 3 trilyon doları aşan silah anlaşmaları da savunma sektörünü destekleyen en önemli faktörler arasında yer aldı.

NATO Ülkelerinin Harcama Kararı Savunma Şirketlerini Uçurdu

NATO liderlerinin savunma harcamalarını 2035 yılına kadar GSYH’nin yüzde 5’i seviyesine çıkarma kararı, sektör hisselerinde hızlı yükselişlere neden oldu.

Hindistan-Pakistan gerilimi ve Asya’daki jeopolitik riskler, bölgedeki savunma ve havacılık firmalarının da yatırım planlarını hızlandırdı.

ASELSAN Zirvede: Yatırımcısına Yüzde 196,6 Kazandırdı

Yılın ilk 9 ayında küresel savunma ve havacılık şirketlerinin hisse performanslarına bakıldığında, Türk savunma devi ASELSAN yüzde 196,6’lık yükselişle öne çıktı.

Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 239,

Alman Rheinmetall yüzde 221,9,

ASELSAN yüzde 196,6,

İsveçli Saab yüzde 145,8,

İngiliz Rolls-Royce yüzde 109,3

oranında değer kazandı.

Avrupa merkezli Leonardo yüzde 108,3, BAE Systems yüzde 79,3 kazandırırken; ABD’li Lockheed Martin yüzde 2,7 yükseliş gösterdi.

Borsa İstanbul’da Papilon Savunma yüzde 26,2, Otokar yüzde 5,8 kazanç sağlarken, Altınay Savunma yüzde 11,8 geriledi.

Küresel Savunma Ortaklıkları Artıyor

Alman Rheinmetall, ABD adına bir Doğu Avrupa ülkesine büyük miktarda mühimmat tedariki anlaşması yaptı ve Letonya’da yeni bir mühimmat fabrikası kuracağını duyurdu.

İtalyan Leonardo ise Baykar ile yüzde 50 ortaklıkla LBA Systems adlı yeni bir savunma şirketi kurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya 203,5 milyon dolar değerinde askeri ekipman satışını onaylarken, ana yüklenici olarak İngiliz BAE Systems belirlendi.

Avustralya da 6,5 milyar dolarlık donanma gemi ihalesini Japon Mitsubishi Heavy Industries’e verdi.

ABD merkezli Lockheed Martin, 9,8 milyar dolar değerindeki 1970 adet Patriot füzesi ihalesiyle tarihinin en büyük sözleşmesini imzaladı.

ASELSAN’dan Güçlü Performans Beklentisi

Uzmanlara göre ASELSAN, hem savunma ihracatındaki güçlü pozisyonu hem de yerli üretim kabiliyetleriyle 2025 yılına güçlü bir büyüme ivmesiyle girmeye hazırlanıyor.

Küresel güvenlik ortamının şekillenmeye devam ettiği süreçte, ASELSAN ve Türk savunma sanayisi şirketleri, yatırımcıların radarında kalmayı sürdürecek.