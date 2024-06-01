Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), 2023-2024 eğitim döneminin dans ve müzik gecesiyle sona erdi. Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinlikte yüzlerce ASEV öğrencisi, muhteşem performanslarıyla izleyicileri büyüledi.

Sanat dolu bir hafta

ASEV'in yıl sonu etkinlikleri, bir hafta boyunca sanat tutkunlarına büyük heyecan yaşattı. Türk Halk Müziği'nden Türk Sanat Müziği'ne, çocuk tiyatrosundan yetişkin tiyatrosuna, müzikten dan sa kadar birçok gösteri, Aliağalı sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

İzleyicilerin beğenisini kazandı

Aliağa'nın kültür sanat hayatına katkı sunan ASEV'in yıl sonu etkinlikleri dans ve müzik gecesiyle noktalandı. Öğrencilerin sergilediği dans ve müzik gösterileri, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Aileler, gösterilere alkışlarıyla destek verirken, sahneye çıkan çocukların heyecanına ortak oldu.

Öztürk'ten teşekkür

Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, tüm gösterileri Aliağalı sanatseverlerle birlikte izledi. Gösterilerin ardından ASEV öğrencilerini başarılı performanslarından dolayı tebrik eden Öztürk, Aliağa'dan gelecekte çok değerli sanatçılar çıkacağına inandıklarını belirtti. Öztürk, etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçen öğrencilere, eğitmenlere, ailelere ve sanata destek veren herkese teşekkür etti.