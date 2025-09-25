Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, belediye çalışanları arasında çıkan tartışma bir cinayete dönüştü. Asfalt serimi sırasında mesai arkadaşı S.K. tarafından bıçaklanan Uğur Şeker, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Sandıklı ilçesinin Kırkpınar mevkisinde dün, asfalt serimi sırasında belediye çalışanları Uğur Şeker ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve S.K., Uğur Şeker’i bıçakladı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Uğur Şeker, olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Şeker hayatını kaybetti.

Saldırgan gözaltına alındı

Olayın ardından S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Olayın detayları ve tartışmanın nedeninin araştırılması için çalışmalar sürüyor.