Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan asgari ücret için beklenen kararı açıkladı. 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret net 22.104 TL olarak belirlendi. Ayrıca, destek payı da 1.000 TL'ye çıkarıldı. Bu gelişme, çalışan kesim için önemli bir artışı beraberinde getiriyor.

Asgari ücretin artışı

Geçtiğimiz yıl net 17.002 TL olan asgari ücret, 700 TL’lik devlet desteğiyle çalışanların eline geçiyordu. 2025 yılı itibarıyla bu rakam, %30'luk bir artışla 22.104 TL’ye yükseltildi. Destek payı ise 1.000 TL olarak güncellendi. Bu artış, çalışanların alım gücüne olumlu yansıması beklenen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.