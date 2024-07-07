KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı ikinci asgari ücret zammını açıkladı. Bakan Gardiyanoğlu, komisyon toplantısında yapılan oy çokluğu ile asgari ücretin brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Yeni asgari ücret detayları

Yeni asgari ücret, haftalık 7 bin 862 TL 30 kuruş, günlük bin 572 TL 46 kuruş ve saatlik 196 TL 55 kuruş olarak uygulanacak.

Yılın ilk asgari ücret zammı

2024 yılının ilk asgari ücret zammı, 12 Ocak’ta belirlenmişti. Bu tarihte asgari ücret brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak açıklanmıştı. Şimdi ise ikinci bir güncelleme ile asgari ücret, önemli bir artışla net 29 bin 640 TL seviyesine çıkarıldı.

İtiraz süreci

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tavsiye kararı 7 Temmuz 2024 tarihinde KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Karara itiraz etmek isteyen taraflar için 10 günlük bir süre tanındı. Bu süre içinde yapılan itirazlar, komisyon tarafından değerlendirilecek.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıklamaları

Bakan Sadık Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin oy çokluğu ile belirlendiğini ve bu düzenlemenin çalışanlar için önemli bir iyileşme sağlayacağını belirtti. Ayrıca, “Yılın ikinci asgari ücret artışı ile hem çalışanların yaşam standartlarını artırmayı hem de enflasyon karşısında alım güçlerini korumayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.