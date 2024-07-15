Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırını raporunu yayımladı. Rapora göre açlık sınırı 19 bin 44 lira, yoksulluk sınırıysa 65 bin 874 lira oldu.

BİSAM Haziran 2024 raporunu dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme kriterlerine göre hazırladı. Raporda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı referans alındı.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 19 bin 44 lira, yoksulluk sınırıysa 65 bin 874 lira olarak hesaplandı. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin (sadece gıda harcaması) toplam aile bütçesine maliyeti ise 19 bin 45 lira olarak tespit edildi.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı ise 5 bin 330 lira; yetişkin bir kadının 5 bin 56 lira olarak tespit edildi.

15-18 yaş bir genç için 5 bin 336 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 3 bin 323 lira olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı yaşama tutarı 65,8 lira

Rapora göre eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarının ise 65 bin 874 liraya ulaştı.

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarının ise en az 30 bin 604 lira olduğuna dikkat çekildi.

Yılın başında 17 bin 2 lira olarak açıklanan asgari ücrete yılın ikinci yarısında ise zam yapılmadı.