Türkiye'de asgari ücretin %30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi, piyasalarda önemli hareketlilik yarattı. Bu artış, enflasyonist baskıların azalacağı ve faiz indirimlerinin başlayacağı yönündeki beklentilerle birleşti. Bu beklentiler doğrultusunda, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi %2,52 oranında yükseldi ve 9916 puandan kapanış yaptı.

Borsa İstanbul’da yükseliş devam ediyor

Asgari ücret artışının ardından, Borsa İstanbul'da banka hisseleri öncülüğünde yükseliş gözlemlendi. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki toplantısında faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentileriyle birlikte, BİST 100 endeksinin 10 bin seviyesini zorlayacağını belirtiyor. Bankacılık endeksi, %5'i aşan bir yükseliş yaşarken, Yapı Kredi ve Akbank hisseleri %7'nin üzerine çıktı. Ayrıca, Emlak Konut GYO ve BİM Mağazacılık hisseleri de değer kazandı.

Tahvil faizlerinde gerileme

Bugün, Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi %3,7'lik bir gerileme ile 41,85 seviyesine indi. Bu düşüş, TCMB'nin faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte tahvil piyasasında hızlı bir giriş yaşanmasına neden oldu.

Dolar ve altın fiyatları durağan seyretti

Dolar, bankalar arası piyasada 35,20 TL seviyesinde yatay bir kapanış yaptı. Serbest piyasada ise gram altın fiyatı 2958 TL'den işlem görerek primsiz bir görünüm sergiledi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ise 2615 dolar civarında kaldı.