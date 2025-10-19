İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, 21 Ekim’de toplanacak. Toplantıda, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişi değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle bir toplantı düzenlemişti. Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek 21 Ekim toplantısında, taraflar aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyonun yapısını ve işleyişini ele alacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştirmişti. Atalay, adil bir düzenleme yapılmadığı sürece TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağını belirtmişti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025’te komisyonda değişiklik gerektiğini vurgulamış ve TÜRK-İŞ’in katılmama kararını teyit ettiğini açıklamıştı.

Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, aralık ayında toplanıyor ve bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği toplantılarda oy çokluğuyla karar alıyor. Oylar eşit olduğunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlıyor.

2025 yılı için net asgari ücret, 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. İşverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bu maliyetin 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 520 lira 11 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonu olarak hesaplanıyor.