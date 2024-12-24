Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret zammını tartışmak üzere dördüncü toplantısını gerçekleştiriyor. İşçi ve işveren tarafları, milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren zam oranı üzerinde görüş alışverişinde bulunuyor. Kararın bu hafta alınması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kritik karar haftası

Daha önce gerçekleştirilen üç toplantıda net bir karar alınamasa da bu hafta asgari ücretle ilgili nihai kararın verilmesi planlanıyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçi tarafının taleplerini 29.583 lira olarak açıkladı. Mevcut asgari ücrete kıyasla %74'lük bir artışı temsil eden bu rakam, işçi kesiminin pazarlık masasındaki tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

2025 yılı enflasyon beklentileri

Türkiye'nin 2025 yılına yönelik enflasyon tahminleri, asgari ücret zammı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyonu %17,5 olarak öngörülürken, Merkez Bankası bu oranı %16 ile %26 aralığında tahmin ediyor. Bu enflasyon verileri, zam oranının ne seviyede olacağını belirleyecek kritik faktörlerden biri.

Zam oranının etkisi

Asgari ücret zammı, sadece çalışanların maaşlarını değil aynı zamanda piyasa fiyatlarını, kiraları ve perakende satışları da etkileyen geniş çaplı bir etki yaratacak. Bu nedenle alınacak karar, milyonlarca vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyecek.