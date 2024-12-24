Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısını yapmak üzere toplandı. Toplantıda, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin artırılmasına yönelik kararlar alınması bekleniyor.

Toplantı içeriği ve katılımcılar

Bugün yapılan toplantı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısı olarak gerçekleştiriliyor. Komisyon, işçi ve işveren tarafları ile hükümetin temsilcilerinin katılımıyla yapılacak. Komisyon üyeleri, asgari ücretin 2025 yılına yönelik artışı konusunda görüşmeler yapacak.

İşçi ve işveren temsilcilerinin görüşmelerin ardından, asgari ücret artışına dair bir öneri sunması bekleniyor.