Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri öncesinde kritik tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu’nu 21 Ekim’de bir araya getirecek.

Üçlü Danışma Kurulu 21 Ekim’de toplanıyor

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda taraflar, aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde komisyonun işleyişi ve yapısı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Bu toplantı, 9 Ekim’de “Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması” gündemiyle gerçekleştirilen önceki oturumun ardından yapılacak ikinci toplantı olacak.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’ten katılım tepkisi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl yaptığı açıklamada, komisyonun “adil olmadığını” belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Adil olmayan bir komisyonda 50 yıl durduk. Bundan sonra adil bir düzenleme yapılmadığı sürece TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağız.”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da, 2026 yılı için yapılacak görüşmelere katılmayacaklarını ifade ederek komisyonun yapısının değişmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu nasıl çalışıyor?

Yasa gereği, asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik komisyon belirliyor.

Komisyon toplantıları aralık ayında başlıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret 22 bin 104 TL

2025 yılı itibarıyla asgari ücret net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt ise 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor.

Bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 30 bin 621 lira 48 kuruş.

Bu tutarın içinde: