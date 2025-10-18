Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Meclis gündemindeki Yeni Torba Kanun ile prim borçları ve emeklilik ödemelerinde önemli artışlar olacağını açıkladı. Karakaş, Bağ-Kur ve SSK borçlularını, kadın çalışanları ve genç girişimcileri uyardı, asgari ücret tahminini paylaştı.

Prim borçlarında şok artış

Karakaş, Bağ-Kur’lular için kritik uyarılarda bulundu: “Prim borçlarını ödeyemeyen milyonlarca kişi var. ‘İhya’ ya da prim canlandırma ödemeleri yılbaşında yüzde 45 artacak. Yasa çıkmadan ödeme yaparsanız maliyet daha düşük kalır.”

Borçlanma ödemelerinde artış

Emeklilikte borçlanma ödemelerinin de artacağına dikkat çeken Karakaş, “Askerlik borçlanması bir yılda 99.876 TL’den başlıyor, yılbaşında prim artışıyla en az yüzde 40–45 yükselecek. Kadınlar için doğum borçlanması ise henüz değişmedi, asgari ücret artışıyla doğal olarak yükselecek.”

Beklentiler ve yasada eksikler

Karakaş, babalık izni, bayram ikramiyesi ve esnafa erken emeklilik beklentilerinin torba kanunda yer almadığını belirtti. “Yeni yasa öncelikle kaynak arayışına yönelik. İşçi prim oranları yüzde 20’den yüzde 12’ye düşürülüyor, genç girişimcilere devlet desteği kaldırıldı.”

Tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) ve BES

Torba yasada TES ve BES düzenlemelerine de yer verildi. Karakaş, “BES’te devlet katkısı yüzde 30’dan 50’ye çıkabilir ya da 0’a inebilir. TES’te prim kadar maaş alınıyor; 56 yaş ve 10 yıl prim şartıyla kazanç sağlanabilir” dedi.

Asgari ücret tahmini

Karakaş, asgari ücret artışı için şu öngörüyü paylaştı: “Hedef enflasyona göre yüzde 20 artış bekleniyordu. Tahminim en az yüzde 25, en fazla yüzde 30. Net 22.104 TL’den 27–28.500 TL’ye yükselebilir, 29 bin TL’yi aşmaz.”