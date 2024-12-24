Asgari ücret zammına ilişkin karar haftasına girildi. Bugün gerçekleştirilecek 4. toplantı ile birlikte asgari ücretin belirlenip Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. TÜRK-İŞ'in 29.583 lira talebi tartışılmaya devam ederken, 2025 yılı enflasyon tahminleri de göz önünde bulunduruluyor. Zam oranı milyonlarca çalışanı ve piyasayı doğrudan etkileyecek.

Kritik karar bu hafta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz üç toplantıda net bir karar alamamıştı. Ancak bu hafta alınacak kararla, asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçi tarafının asgari ücret talebini 29.583 lira olarak açıkladı. Bu rakam, mevcut 17.002 liralık asgari ücrete kıyasla %74'lük bir artış anlamına geliyor.

2025 yılı enflasyon beklentileri

Türkiye'nin ekonomik programları ve Merkez Bankası raporları, 2025 yılı enflasyon tahminlerine dikkat çekiyor. Orta Vadeli Program'da 2025 enflasyon oranı %17,5 olarak öngörülürken, Merkez Bankası bu oranı %16 ile %26 aralığında tutuyor. Bu veriler, asgari ücret zam oranı üzerinde de belirleyici olacak.

Zam oranları üzerine tahminler

Uzmanlar ve ekonomistler, zam oranı konusunda farklı görüşler sunuyor. Enflasyon oranı ve refah payının eklenmesiyle zammın %25 ile %45 arasında olması bekleniyor. %25 zam yapıldığında asgari ücret 21.252 lira, %30 zamla 22.102 lira, %40 zamla 23.802 lira, %45 zamla ise 24.652 lira olacak.

Oda TV verilerine göre asgari ücret

Oda TV'nin paylaştığı verilere göre, 2025 yılı için asgari ücrette %37 ile %39 arasında bir artış bekleniyor. Bu oranlar, yeni asgari ücretin 23.292 TL ile 23.632 TL arasında olabileceğini gösteriyor.

Oda TV'nin verilerine göre, asgari ücret zammı şu şekilde şekilleniyor:

%37 artışla 23.292,78 TL

%37,5 artışla 23.377,91 TL

%38 artışla 23.462,92 TL

%39 artışla 23.632,94 TL