Asgari ücret zammıyla birlikte fiyatları artıran marketlere Ticaret Bakanlığı'ndan sert müdahale! 3 günde yapılan denetimlerde 4 bin 378 markete 10 milyon TL ceza kesildi.

Asgari ücret zammı ardından marketlerde fiyat oyunları başladı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 yılı asgari ücreti, 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Ancak bu zammın hemen ardından, marketlerdeki fiyat etiketlerinde görülen hareketlilik, vatandaşların tepkisini çekti. Ticaret Bakanlığı, fiyat artışlarını fırsata çeviren marketleri takibe alarak, 81 ilde yoğun denetimlere başladı. Bakanlık, bu denetimlerde, zammın ardından fiyatları keyfi şekilde yükselten 4 bin 378 markete toplamda 10 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu.

Bakanlık, etiket oyunlarına karşı sıkı denetim başlattı

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asgari ücret artışının tüketicilere yansımaması ve vatandaşların mağdur edilmemesi için fahiş fiyat artışı ve etiket ihlali yapan firmalar üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Bakanlık, 25 Aralık itibarıyla 81 ilde 4 bin 378 marketin denetlendiğini ve 5 bin 125 ürünle ilgili fiyat ihlali tespit edildiğini duyurdu.

En çok ceza İstanbul'a kesildi

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

25.12.2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır.

En çok ürün denetlenen ilimiz 100.600 ile Ankara Olurken, En çok cezai işlem uygulanan ilimiz ise 4.670.600 TL ile İstanbul Olmuştur

Denetlenen ürün bakımından il üç sırayı ise Ankara 100.600 ilk sırada yer alırken, 75.125 ürün ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 54.881 ürün denetimi İstanbul ilimiz yer almıştır.

En çok ihlal tespit edilen ilk 3 ilimiz ise sırayla İstanbul 2.123, Ankara 1.377 ve Elazığ 506 ihlal belirlenerek sıralanmıştır.

Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4.670.600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3.029.400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211.200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır.

Öte yandan, denetimler kapsamında 2.668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başlatılmış, bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edilmiştir.

1 buçuk milyon liraya kadar ceza!

Yapılacak incelemeler sonucunda, hakkında fahiş fiyat artışı yaptığına yönelik yeterli somut veriler tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek olup, söz konusu Kurul tarafından bu firmalara 2024 yılı için 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar, 2025 yılı için de 143.930 TL'den 1.439.300 TL'ye kadar ceza uygulanabilecektir.

Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle idari işlem başlatılan marketlerin 603 tanesi İstanbul ilimizde, 322 tanesi Ankara ilimizde ve 99 tanesi de İzmir ilimizde bulunmaktadır.

İstanbul, Ankara ve Bursa önde: 10 milyon lira ceza kesildi!

Denetimlerde, en fazla ihlalin İstanbul'da tespit edildiği, ardından Ankara ve Bursa'nın geldiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı, tespit edilen ihlallerin ardından işletmelere toplamda 10.019.801 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Vatandaşların hakları korunacak!

Ticaret Bakanlığı, bu denetimlerle birlikte asgari ücret artışının ardından oluşabilecek fırsatçılıkla mücadelesinin süreceğini ve vatandaşların haklarının her koşulda korunacağını vurguladı. Etiketlerindeki hileli artışlar nedeniyle cezalarla karşılaşan marketler, bundan sonra daha sıkı denetimlere tabi olacak.