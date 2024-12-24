2025 yılı asgari ücret zammı, yüzde 30'luk artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda yapacağı yeni açıklamalar, çalışanlar ve işverenler arasında heyecanla bekleniyor.

Gözler Erdoğan’a çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2025 yılı asgari ücret zammıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin ekonomik gündeminde önemli bir yer tuttu. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı duyurunun ardından, “2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini paylaştı. Ancak, yeni asgari ücret zammı sonrası, siyasilerden ve işçi kesiminden gelen eleştiriler, Erdoğan’ın ek bir düzenleme yapıp yapmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Siyasilerden tepkiler ve beklentiler

Asgari ücretteki yüzde 30’luk artış, özellikle çalışan kesimi tarafından yetersiz bulundu. Çeşitli sendika ve siyasi parti temsilcileri, artan enflasyon karşısında bu artışın yeterli olmadığını belirterek ek düzenlemeler talep etti. Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki açıklamalarında sıkça vurguladığı "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadesi, işçi ve işveren kesimlerinin beklentilerini arttırmış durumda. Erdoğan’ın geçmiş yıllarda olduğu gibi bir revize yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

İşverenler ve maliyet artışları

Öte yandan, işveren tarafı da artan maliyetlerin üretim ve işletme süreçlerini zorlaştıracağı yönünde endişelerini dile getiriyor. Yüzde 30’luk artış, işverenler tarafından genellikle makul olarak değerlendirilse de, ekonomik koşulların getirdiği zorluklar nedeniyle daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.

Enflasyon beklentileri ve yeni zam ihtimali

2024 yılı sonu itibarıyla yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi, 2025 yılı için enflasyon tahminlerini yüzde 27 seviyelerinde gösteriyor. Bu veriler, asgari ücretin artırılmasına yönelik baskıları artıran bir başka unsur olarak dikkat çekiyor. Erdoğan’ın yeni asgari ücretin yanı sıra, ekonomik koşullara göre ikinci bir zam yapıp yapmayacağı konusundaki açıklamaları, Türkiye’deki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

Çalışanların geleceği

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Grup Toplantısı’nda yapacağı açıklamalar, asgari ücretin geleceği ve ekonomik politikaların nasıl şekilleneceği konusunda belirleyici olacak. Çalışanlar ve işverenler, bu açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediyor. Gözler, Erdoğan’ın “Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünü nasıl uygulayacağına çevrildi.