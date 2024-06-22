Milyonlarca asgari ücretli, Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak enflasyon zammının ardından kendilerine de ara zam yapılmasını umut ediyor. Hükümet cephesinden "ek zam yok" açıklaması gelse de, kamuoyunda beklenti devam ediyor.

SGK Başuzmanı: Eylül'de 4 Bin TL zam bekliyorum

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete ara zam için Eylül ayını işaret etti. Karakaş, asgari ücrete 4 bin TL'lik bir zam yapılacağını öngördü ve bu zammın asgari ücretle geçinen vatandaşlar için önemli bir destek olacağını belirtti.

CHP, asgari ücrete enflasyon farkı kadar zam istiyor

CHP'li yetkililer ise asgari ücrete Temmuz ayından itibaren en az enflasyon farkı kadar zam yapılması gerektiğini savunuyor. CHP, ayrıca emekli maaşlarına da enflasyon oranına refah payı eklenerek artış yapılmasını talep ediyor.

Asgari ücret komisyonu Aralık'ta toplanacak

Asgari ücrete ara zam yapılmaması durumunda, mevcut ücret 2024 sonuna kadar 17 bin 2 lira olarak kalacak. Yeni asgari ücret ise Aralık ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Komisyonu'nun görüşmeleri sonucunda 2025 Ocak ayında belirlenecek.

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz'da zam

Emekli ve memur maaşları, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre zamlanacak. Haziran ayı enflasyon rakamının netleşmesiyle birlikte zam oranları da kesinlik kazanacak.

Asgari ücret zammı senaryoları

Mevcut asgari ücrete yapılacak zam oranına göre yeni asgari ücret şu şekilde şekillenebilir:

Yüzde 30 zam: 22 bin 102 lira

22 bin 102 lira Yüzde 40 zam: 23 bin 802 lira

23 bin 802 lira Yüzde 50 zam: 25 bin 502 lira