Yeni yılın başı, pek çok kalemde zamları da beraberinde getirdi. Asgari ücrete yapılan %30’luk artışa rağmen, konut sitelerinde aidatlarda ciddi artışlar yaşanıyor. Bina yönetimlerinin aidat artırma yöntemleri ise tepki çekiyor. Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, aidat artışlarına dikkat çekerken, site sakinlerine önemli uyarılarda bulundu.

Aidat artışlarının arkasında atan nedenler neler?

Ağaoğlu, aidatların belirlenmesinde en önemli faktörün giderler olduğunu belirtti. Ancak son yıllarda, bazı site yönetimlerinin aidatları fahiş oranda artırarak kazanç sağlamaya çalıştığını ifade etti. Yüksek aidatlar, birçok kat malikinin tepkisini çekerken, bu durum bazı bölgelerde protestolarla kendini gösterdi.

Ağaoğlu, site ve apartman sakinlerinin aidat artışları konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti ve her yıl yapılan genel kurul toplantılarına katılmalarını tavsiye etti. Kat maliklerinin, tahmini bütçeleri ve geçmiş yıllara ait gelir-gider tablolarını incelemeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, aidat artışlarının %100’ün üzerinde olduğu durumlarda, artışın gerekçelerinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Site aidatları ne kadar artabilir?

Aidatların ne kadar artacağı, genellikle site giderlerine bağlıdır. Personel giderleri, sosyal alan bakım maliyetleri ve diğer ortak giderler aidatların artmasına neden olabilir. Özellikle asgari ücret artışıyla birlikte, personel maaşlarının yükselmesi, aidatlarda yükselmeye yol açmaktadır. Ancak, aidatların belirlenmesi esnasında yönetim planına ve kat malikleri kurulunun kararına da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ağaoğlu, aidat artışlarının devletin belirlediği enflasyon oranı kadar olması gerektiğini ifade etti. Aidatlar, bazı durumlarda sosyal tesislerin bakımı, havuz bakım masrafları veya spor salonu giderleri gibi hizmetleri kapsar. Bu gibi durumlarda, tüm kat maliklerinin bu giderlere katkı sağlaması gerekmektedir.

Aidatları kimler öder, kiracılar bu durumda ne yapmalı?

Kiracılar, genellikle güvenlik, temizlik ve ortak alanlar gibi işletme giderlerinden sorumlu tutulurlar. Ancak, önemli bir yenileme veya yatırım gerektiren giderler, ev sahiplerinin sorumluluğundadır. Örneğin, bir asansör motoru değişikliği veya sabit kıymet yenileme gibi masrafların, kiracılara yüklenemeyeceği ifade edilmiştir. Bu tür harcamalar için ev sahipleri sorumludur.

Aidat zamları ne zaman yapılabilir?

Ağaoğlu, hukuken genel kurulda belirlenen aidat miktarlarının dışına çıkılamayacağını belirtti. Genel kurulda belirlenen aidat, kat maliklerinin oybirliğiyle karar verilmişse, o yıl için uygulanmalıdır. Genel kurul kararının dışında bir artış yapılması ise kanunlara aykırıdır.

Aidatların hesaplanmasında dikkat edilmesi gerekenler

Aidatlar, genellikle arsa payına göre belirlenir. Ancak, bu konuda kat maliklerinin dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ağaoğlu, bazı durumlarda yönetim planının değiştirilmesi ile yalnızca hizmetten yararlananların bu giderlere katılmasına olanak sağlanabileceğini söyledi. Yönetim planında değişiklik yapmak için %80'lik bir onay gereklidir.

Site aidatlarında dikkat edilmesi gerekenler

Site aidatlarındaki artışların sebepleri, giderlerin artışı ve yönetim planı ile doğrudan ilişkilidir. Kat maliklerinin ve kiracıların, aidat artışlarını anlamadan ödeme yapmamaları gerektiği konusunda Aydın Ağaoğlu uyarılarda bulundu. Aidat artışlarının şeffaf ve makul bir şekilde yapılması, tüm site sakinlerinin haklarını koruyacaktır.