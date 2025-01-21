Milyonlarca çalışan, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak bir ara zammı bekliyor. 2025 yılı başında 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin, enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri göz önünde bulundurularak artırılacağı konuşuluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ihtiyaç halinde Temmuz ayında asgari ücrete iyileştirme yapılabileceğini açıklamıştı.

Özgür Erdursun'dan enflasyon uyarısı

Ancak SGK uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, temmuz ayında yapılacak bir ara zam ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Erdursun, hükümetin enflasyon hedeflerine bağlı olarak maaş artışlarını belirlemesinin, ara zam beklentilerini sınırladığını ifade etti.

Açıklamaları şöyle;

"2024 temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmamasından dolayı, asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam çok düşük kaldı. Sayın Bakan bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 'Gerek olursa temmuz ayında tekrar asgari ücrete zam yaparız' dedi. Bu açıklama aslında çok istisnai bir durum olursa yapılır anlamında yapıldı. Yani bu demek oluyor ki; beklenmedik bir enflasyon​ olursa, doğal afet olursa, bu gibi durumlarda yapılabilir gibi bir açıklama yapıldı.

Bu nedenle temmuz ayında asgari ücrete bir iyileştirme yapılmasını ben beklemiyorum, çünkü yıllık hedeflenen enflasyon yüzde 21 iken asgari ücrete yüzde 30 artış yapıldı. Yani hedeflenen enflasyon aylık bazda tutarsa şayet, zaten enflasyon bizim istediğimiz yönde düşük enflasyon çıkıyor.

Ocak, şubat, mart, nisan ayında yüzde 21-25 arasında enflasyon beklentisi var. Bu söz konusu olursa bir iyileştirme yapılabilir. Hükümet TÜİK enflasyonunu baz alıyor. TÜİK enflasyonuna göre; aylık bazda yüksek oranda bir enflasyon açıklanmayacaktır. Dolayısıyla temmuz ayında ara bir zam yapılacağını düşünmüyorum."