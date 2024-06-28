Kamuoyunda artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete zam beklentisi yükselirken “Defalarca söyledik, zam olmayacak” yanıtını veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, 144 bin 362 lira olan kendi maaşına 29 bin lira zam alacağı ortaya çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 241 bin 320 liralık maaşı 49 bin lira artacak. Vedat Işıkhan'ın üç yardımcısının da çift maaş aldığı öğrenildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Temmuz’da milletvekili emeklileri 19 bin lira hem milletvekili olup hem de emekli aylığı alanlar da 49 bin lira zam alacak.

Bakan Işıkhan, 144 bin 362 lira olan kendi maaşına ise 29 bin lira zam alacak. Enflasyonla mücadele için ücretlerin artmamasını savunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de 241 bin 320 liralık maaşı 49 bin lira artacak.

"Enflasyon yüzde 75; asgari ücretin artmaması toplumsal bir facia"

TÜİK, mayıs ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,37, yıllık yüzde 75,45 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon mayıs ayında zirveyi gördü. Beş aylık enflasyon ise yüzde 22,72 oldu.

Hükûmet yetkilileri asgari ücrete temmuzda ara zam yapmayacaklarını ifade etti. Altı aylık enflasyonun yüzde 26 civarında olacağını belirten Prof. Dr. Aziz Çelik, “Asgari ücret, bütün ücret seviyesini belirliyor. Temmuzda emekli ve memurlara ne olacak diye konuşuyoruz ama işçilerin ücretlerinde herhangi bir artış olmayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 75 olduğu bir dönemde asgari ücretin artmaması toplumsal bir facia” dedi.

BirGün gazetesine konuşan Çelik, emekli aylıklarına zammın kök aylığa yapılacak olması nedeniyle ise 4 milyon emeklinin sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Çelik emeklilerin 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam aldığını hatırlattı.