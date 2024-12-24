2024 yılına sayılı günler kala asgari ücret belirleme süreci hızla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10, 16 ve 19 Aralık’ta üç toplantı gerçekleştirdi. Dördüncü ve son toplantının perşembe veya cuma günü yapılması ve yeni ücretin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Olası zam senaryoları

Asgari ücrette yüzde 30 ila 44 arasında değişen zam senaryoları gündeme geldi. İşte olası zam oranları ve hesaplamalar:

%30 Zam: Ege ekonomik hedefler için birleşti! Brüt Ücret: 26.003 TL Net Ücret: 22.103 TL İşveren Maliyeti: 30.055 TL

%35 Zam: Brüt Ücret: 27.003 TL Net Ücret: 22.953 TL İşveren Maliyeti: 31.730 TL

%41.5 Zam: Brüt Ücret: 28.303 TL Net Ücret: 24.058 TL İşveren Maliyeti: 33.257 TL

%44 Zam: Brüt Ücret: 28.803 TL Net Ücret: 24.483 TL İşveren Maliyeti: 33.844 TL



Siyasi partilerin talepleri

Siyasi partiler, asgari ücretle ilgili farklı önerilerde bulundu:

CHP: 30 bin liranın altındaki rakamları reddetti.

İYİ Parti: Net 28 bin TL’nin altına düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

BBP: Zam oranının %60 olması gerektiğini belirterek, 27.203 TL önerdi.

Saadet Partisi: Asgari ücretin 33.337 TL olmasını teklif etti.

Yeniden Refah Partisi: 35.000 TL rakamını önerdi ve çalışanların enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini savundu.

Kabine ve Bakanlık’tan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen son Kabine toplantısında asgari ücret ve ekonomi gündemi değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Adil ve dengeli bir zam yapacağız” diyerek, sürecin tüm tarafları memnun edecek şekilde yönetildiğini ifade etti.

Sonuç ve beklentiler

Asgari ücret zammı, 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı olarak etkiliyor. Yeni ücretin, 29 Aralık’tan önce açıklanması bekleniyor.

Gözler bu hafta yapılacak kritik toplantıda. Çalışanlar ve işverenler, enflasyon ve ekonomik dengeler gözetilerek yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Yeni gelişmeler oldukça duyurulacak.