Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret artışı için gözler, Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşamki toplantının ardından asgari ücrette yapılacak zammın ne kadar olacağına dair herhangi bir sinyal vermedi. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dördüncü toplantının perşembe ya da cuma günü gerçekleştirileceğini ve sonrasında detayların açıklanacağını belirtti.

Asgari ücrette yapılacak artış konusunda en yüksek talebi ise işçi temsilcisi TÜRK-İŞ yaptı. Sendika, yüzde 45 enflasyon oranı ve yüzde 20 refah payı ile toplamda yüzde 74'lük bir artış talep ederek, asgari ücretin 29 bin 583 lira olmasını istedi. Ancak işveren kesimi, MÜSİAD tarafından yapılan açıklamalarla yalnızca yüzde 25’lik bir zammı öngördü.

Ekonomi yönetimi orta yol çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi, daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek, asgari ücrette yapılacak artışın orta yol formülüne dayanacağını belirtti. Yüksek enflasyonla mücadele edilirken, yapılan açıklamalara göre, asgari ücret artışının yüzde 30-35 arasında olması bekleniyor. Bu oranlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ekonomi programını bozmadan en yüksek seviyede artış yapılacak” açıklamasına uygun bir şekilde şekillenecek gibi görünüyor.

Asgari ücrette yüzde 46,5’lik artış gerekli

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında asgari ücretin alım gücünün korunabilmesi için 2024 yılında en az 24 bin 904 lira olması gerektiğini ifade etti. TÜİK enflasyon oranları dikkate alındığında, asgari ücrete yapılacak artışın en az yüzde 46,5 olması gerektiği vurgulandı.

Asgari ücrete yüzde 30-35'lik bir artışın uygulanması durumunda ise emekli aylıklarına yönelik de bir düzenleme yapılmasının gündeme gelebileceğini belirten Erdursun, şunları yazdı:

“Asgari ücrete yapılacak zam konusunda Cumhurbaşkanı ‘ekonomi programını bozmadan mümkün olan en yüksek seviyede asgari ücreti arttıracağız’ açıklaması yapmıştı. Asgari ücret belirlenirken, yüksek enflasyon ile mücadele eden hükümetin zam oranın yüzde 35’lerde kalacağını düşünüyorum. Bu oranların üstünde zam yapılması Cumhurbaşkanının ekonomiden sorumlu kurmaylarını da zor duruma sokacaktır”

2025 asgari ücret tabloları

Uzmanlar, 2025 yılı için olası asgari ücret artışı tahminlerini de ortaya koydu. Yüzde 25, yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 ve yüzde 45’lik artış oranlarına göre hesaplanan brüt ve net asgari ücret değerleri şu şekilde:

Yüzde 25 tahmini

Brüt: 25.002 TL

Net: 21.252 TL

Yüzde 30 tahmini

Brüt: 26.002 TL

Net: 22.102 TL

Yüzde 35 tahmini

Brüt: 27.002 TL

Net: 22.952 TL

Yüzde 40 tahmini

Brüt: 28.002 TL

Net: 23.802 TL

Yüzde 45 tahmini

Brüt: 29.002 TL

Net: 24.652 TL