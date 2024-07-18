"Âşık Veysel'in Vefatının 50. Yılı Anısına Braille Türkü Kitabı"nın tanıtımı, Ankara'da yapıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğinde hazırlanan kitabın tanıtımı dolayısıyla, Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulunda etkinlik düzenlendi.

Programda konuşan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, 50 eserin Braille alfabesine aktarıldığını, ayrıca nota yazımının yapıldığını söyledi.

Yılmaz, konuşmasında, "Kitap; gönül, kalp gözleri açık kardeşlerimizin hizmetine sunulacak. Âşık Veysel, gönüllere dokunan sözleriyle bizlerde çok büyük iz bırakmış; sesiyle, sazıyla, sözüyle gönüllerimizde yer almıştır. Onu yaşatmak ve onun gibi gönül gözü, kalp gözü açık kardeşlerimize sunmak, onlarla birlikte yaşatmak daha anlamlı. Bu 50 eser, sadece Türkiye'de değil; Türk dünyasında da çok güzel bir açılıma vesile olacak. Bakanlık vesilesiyle çeşitli toplantılarda, özelikle Türk dünyası ve Balkanlarda yayılması için çaba sarf edeceğiz. Görme engelli bireylerin eğitimine katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim. İş birliği ve dayanışma içinde, hep birlikte daha büyük başarılara imza atabileceğimize inanıyorum." dedi.



Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden de kitabın tanıtımının Kani Karaca Görme Engelliler İmam Hatip Ortaokulunda yapılmasının önemine değindi.



Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da kitapta yer alan eserlerin üniversitelere, liselere, engelli okullarına ulaştırılacağını kaydederek, "Kitap, dünyanın körlük teşkilatlarına da ulaştırılacak, oradakiler de Âşık Veysel'den, bizim medeniyetimizden haberdar olsun. Bu okul Âşık Veyseller için âdeta uzay üssü. Burada insanlığa hizmet edecek, ufkuna katkı yapacak görme engelliler yetiştirecekler." ifadelerini kullandı.