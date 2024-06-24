Gölcük Belediyesi, Kervansaray’da düzenleyeceği konserde; vefatının 51. yılında Türk Halk Ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nu en güzel türküleriyle yâd edecek.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, kültür-sanat erkinlikleri kapsamında düzenlenecek konserde; Türk Halk Ozanı Âşık Veysel, vefatının 51. yılında kendi türküleri ile anılacak. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenecek Âşık Veysel’i Anma Konseri, 29 Haziran Cumartesi günü saat 20.45’te başlayacak. Şe f Kamil Kudret Dağlı yönetiminde Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Âşık Veysel’in en güzel türkülerinin seslendirileceği konsere tüm Gölcük halkının davetli olduğu bildirildi.

Kaynak: igf