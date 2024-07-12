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Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu iyi olduğu öğrenilen Şatıroğlu, tedavi altına alındı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken aynı araçta yolcu olarak bulunan ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Zekine Şatıroğlu (83) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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