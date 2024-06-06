Bandırma’da faaliyet gösteren ve geniş bir takipçi kitlesi bulunan "Bandırma Son Dakika Haber" isimli sosyal medya haber sitesinde, Ş.Ş. isimli kullanıcının "Bandırma Ayyıldız Mahallesinde Cinayet: Erkek şahıs ağaca asılarak derisi soyularak öldürüldü" şeklinde bir paylaşım yaptığı görüldü. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi ve endişe yarattı.

Gerçek ortaya çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, bu paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu belirlendi. Hızlı bir şekilde harekete geçen ekipler, paylaşımı yapan kişinin kimlik bilgilerini tespit ederek, şüpheli şahsı yakaladı.

Adli işlem başlatıldı

Şüpheli Ş.Ş., ifadesinde bu bilgiyi etraftan duyduğunu ve doğruluğunu araştırmadan paylaştığını beyan etti. Nöbetçi cumhuriyet savcısıyla yapılan görüşme sonucunda, Ş.Ş. hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan adli işlem başlatıldı.