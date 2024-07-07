Son yıllarda yapılan çalışmalar, aşırı işlenmiş gıdaların (UPF'lerin) sağlık üzerindeki olası zararlarını ortaya koymaktadır. Özellikle obezite, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi kronik sağlık sorunlarıyla bu gıdalar arasında güçlü bir bağlantı bulunmuştur. Bu gıdalar genellikle yüksek miktarda katkı maddesi, şeker, tuz ve doymuş yağ içerirler ve besleyici değerleri düşüktür. Bunun sonucunda düzenli tüketildiklerinde, metabolik sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilirler.

Kalp hastalığı riskini arttırıyor

Amerikan Kalp Derneği'nin yaptığı bir çalışma, aşırı işlenmiş gıdaların yüksek tüketiminin kalp hastalığı riskini artırdığını göstermiştir. Benzer şekilde, İngiltere'deki Imperial College London'ın araştırması da bu gıdaların kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceğini ortaya koymuştur.

Obeziteyi etkiliyor

Aşırı işlenmiş gıdaların obeziteye etkisi de önemli bir konudur. Bu gıdalar genellikle düşük lif içerikleri ve yüksek enerji yoğunluklarıyla bilinirler, bu da aşırı kilo alımını teşvik edebilir. Ayrıca, tip 2 diyabet gelişim riski üzerinde de olumsuz etkileri bulunabilir; çünkü bu gıdaların yüksek şeker içeriği kan şekerini ani yükseltip düşürebilir, uzun süreli tüketiminde insülin direncine katkıda bulunabilir.