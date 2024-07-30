Kahve, dünya genelinde en yaygın tüketilen içeceklerden biri olarak merkezi sinir sistemini uyarıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Ancak, aşırı kahve tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı edilmemeli. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Diyetisyen Edanur Teksöz, kahvenin faydalarının yanı sıra aşırı tüketiminin getirebileceği sorunlar hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Aşırı tüketimin zararları

Dyt. Teksöz, kahvenin aşırı tüketilmesinin kalp çarpıntısı, uykusuzluk, gerginlik ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Özellikle kansızlık sorunu yaşayan bireyler için kahvenin demirin emilimini azalttığını vurgulayan Teksöz, bu durumun kansızlığı daha da şiddetlendirebileceğini belirtti.

Kahvenin faydaları

Kahvenin sağlığa pek çok faydası bulunduğuna dikkat çeken Dyt. Teksöz, şunları sıraladı:

Karaciğer kanseri ve hastalıklarını azaltma

Tip 2 diyabet riskinin azalması

Obezite ve yağ yakımını destekleme

Parkinson ve Alzheimer hastalıkları riskinin azaltılması

Sinir sistemine uyarıcı etkisi ile yorgunluğu gidermesi

Doğru tüketim önerileri

Kahve tüketimiyle ilgili doğru alışkanlıklar geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Teksöz, günlük kahve tüketiminin 3-4 fincanla sınırlandırılması gerektiğini vurguladı. Hamile bireyler içinse günlük 200 mg kafein öneriliyor. Ayrıca, sabah aç karnına kahve içmenin mide rahatsızlıklarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Kafein miktarları

Kahvelerde bulunan kafein miktarlarına da değinen Dyt. Teksöz, 1 fincan Türk kahvesinin 65 mg, 1 kupa Americano'nun 100 mg ve 1 kupa filtre kahvenin ise 150 mg kafein içerdiğini belirtti.

Son olarak, Dyt. Teksöz, kahve tüketiminde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi: "Kaliteli kahve tercih edin, su tüketimine dikkat edin, kahveyi aç karnına içmeyin ve mümkünse içerisine şeker ya da krema eklemeyin."