Su, vücudumuzun sağlıklı işleyişi için hayati öneme sahip. Ancak her şeyde olduğu gibi suyun da fazlası zararlı. Aşırı su tüketimi, "su zehirlenmesi" veya "hiponatremi" olarak bilinen ciddi bir sağlık sorununa yol açabilir.

Su zehirlenmesi nedir?

Vücudumuzdaki sodyum dengesi, su ve elektrolit seviyelerinin düzenlenmesinde kritik rol oynar. Aşırı su tüketimi, kandaki sodyum seviyesinin düşmesine neden olarak hücrelerin şişmesine ve beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. Bu durum, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme sebebiyet verebilir.

Kimler risk altında?

Yoğun fiziksel aktivite yapan sporcular, askerler ve maraton koşucuları gibi kişiler, aşırı su tüketimi nedeniyle su zehirlenmesi riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca, bazı psikolojik rahatsızlıklar da aşırı su içme isteğini tetikleyebilir.

Su zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Su zehirlenmesinin belirtileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, zihin bulanıklığı ve şişkinlik hissi bulunur. İlerleyen durumlarda bilinç kaybı, nöbetler ve koma gibi ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Ne kadar su içmeliyiz?

Genel olarak bir yetişkinin günde 2-3 litre su içmesi önerilir. Ancak bu miktar, kişinin aktivite düzeyi, hava sıcaklığı ve sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebilir. Susuzluk hissi, vücudumuzun su ihtiyacını gösteren en önemli işarettir.