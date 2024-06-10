Avrupa Birliği (AB) parlamento seçimlerinde bu sabah itibarıyla yayımlanan ‘geçici sonuçlara’ göre merkez sağ Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP), 720 koltuğun 184’ünü aldı. AB’nin ikinci geniş grubu olan sol tandanslı Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (SD) ise 139 koltuk kazandı.

AB parlamentosu seçimlerinde bu sabahki geçici sonuçlara göre EPP, 184 koltukla parlamentonun yüzde 25.56’sını kazandı. SD grubu 139 koltuk ile parlamentonun yüzde 19.31’ini alırken liberal görüşlü Renew Europe Group 79 koltuk kazandı.

Avrupa Muhafazakarları ve Reformcuları (ECR) olarak adlandırılan grup 73 koltuk, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrat Grubu (ID) ise AB parlamentosunda 58 koltuk aldı.

Yeşiller ve Avrupa Özgür İttifakı 52 koltuk ve Left grubu 36 koltuk aldı. Hali hazırda herhangi bir gruba ait olmayanlar ile bağımsızlar ise toplamda 99 koltuk kazandı.