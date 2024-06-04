Özellikle Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde, sıcak hava nedeniyle asfalt erimeleri yaşandı. Sıcaklığın etkisiyle ayakkabılar asfalta yapışırken, sürücüler araçlarını zifte bulaştırmamak için asfaltın kuru bölümlerinden geçmeyi tercih etti.

Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Aştı

Haziran ayının ilk haftasında Denizli'de hava sıcaklığı oldukça yüksek seyretti. Gölgede 35 dereceye kadar çıkan sıcaklık, açık havada hissedilen sıcaklıkta 40 dereceyi aştı. Bu yüksek sıcaklık, özellikle asfalt yüzeyinde erimelere yol açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Müdahale Etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, asfalttaki erimeleri önlemek için harekete geçti. Eriyen bölümlere mıcır dökülerek geçici bir çözüm sağlandı. Ancak, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların nasıl seyredeceği ve asfaltın durumunun ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Sıcak Hava Ekonomiyi de Etkiliyor

Sıcak hava sadece asfalt erimelerine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomiyi de etkiliyor. Araç sahipleri, eriyen asfalt nedeniyle araçlarını kontrol etmek zorunda kalıyorlar. Murat Efe adlı bir sürücü, "Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor" şeklinde konuşarak sıcaklığın geniş bir etki alanına sahip olduğunu vurguladı.

Önlemler Alınmaya Devam Ediyor

Denizli'de yaşanan asfalt erimeleri, yerel yönetimlerin ve sürücülerin dikkatini çekti. Önümüzdeki günlerde benzer durumların yaşanmaması için ek önlemlerin alınması bekleniyor.