Küresel ısınma nedeniyle iklim koşullarında meydana gelen değişiklikler, birçok ülkede olumsuz etkiler yaratıyor. Çin'de aşırı sıcakların etkisi, araçların folyo kaplamalarının balon gibi şişmesiyle dikkat çekti.

Çin’de aşırı sıcaklar araçları etkiledi

Küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan aşırı sıcaklar, Çin'de araçları da olumsuz etkiledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, açık alanda bırakılan araçların folyo kaplamalarının aşırı sıcaklar nedeniyle şiştiği görüldü. Araçların çeşitli noktalarında balon gibi şişlikler oluştu.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, aşırı sıcakların neden olduğu fiziksel değişimleri gözler önüne serdi. Araçların üzerindeki folyo kaplamaların şişmesi, küresel ısınmanın getirdiği ekstrem hava koşullarının etkilerini dramatik bir şekilde gösteriyor.